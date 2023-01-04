Собянин поздравил с днем рождения народного художника СССР Зураба Церетели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента Российской академии художеств, народного художника СССР Зураба Церетели. Скульптору исполнилось 89 лет.

"Выдающийся художник, Вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры. Ваши оригинальные скульптурные композиции являются неотъемлемой частью общественного пространства Москвы и других городов в нашей стране и за рубежом", – указано в телеграмме на портале мэра и правительства Москвы.

Собянин подчеркнул, что работы Церетели представлены и в "ведущих музеях и выставочных залах" по всему миру, где пользуются признанием ценителей искусства.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе (ныне – Тбилиси). Суммарно художник создал более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства.

Среди наиболее известных скульптур Церетели – монумент "Дружба навеки" в Москве, монумент "Добро побеждает зло" в Нью-Йорке, "Рождение нового человека" в Париже, скульптурное оформление мемориального комплекса на Поклонной горе в столице и некоторые другие.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!