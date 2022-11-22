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Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Во вторник, 22 ноября, Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли памятник Фиделю Кастро в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Трехметровый памятник из бронзы создавался в течение шести месяцев. Кастро стоит на скале, в которую стилизованно вписана карта Кубы. Монумент установили на одноименной площади в районе Сокол.
Выступая на церемонии открытия монумента, Путин отметил, что Кастро всю свою жизнь посвятил борьбе за добро, мир и справедливость.
"За свободу угнетенных народов, за достойную жизнь для простых людей и социальное равенство. Он по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного 20-го века. По-настоящему легендарной личностью", – сказал российский лидер.
В свою очередь, Диас-Канель выразил благодарность российской стороне и скульпторам за инициативу создания памятника.
"Личность главнокомандующего самым тесным образом связана с той дружбой, которая более 60 лет закалялась между нашими народами и правительствами", – отметил президент Кубы.
Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом 19 ноября. В поездке его сопровождает супруга Лис Куеста Пераса. Самолет кубинского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. По этому случаю там были исполнены гимны двух стран.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву
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