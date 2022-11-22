Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Во вторник, 22 ноября, Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли памятник Фиделю Кастро в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Трехметровый памятник из бронзы создавался в течение шести месяцев. Кастро стоит на скале, в которую стилизованно вписана карта Кубы. Монумент установили на одноименной площади в районе Сокол.

Выступая на церемонии открытия монумента, Путин отметил, что Кастро всю свою жизнь посвятил борьбе за добро, мир и справедливость.

"За свободу угнетенных народов, за достойную жизнь для простых людей и социальное равенство. Он по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного 20-го века. По-настоящему легендарной личностью", – сказал российский лидер.

В свою очередь, Диас-Канель выразил благодарность российской стороне и скульпторам за инициативу создания памятника.

"Личность главнокомандующего самым тесным образом связана с той дружбой, которая более 60 лет закалялась между нашими народами и правительствами", – отметил президент Кубы.

Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом 19 ноября. В поездке его сопровождает супруга Лис Куеста Пераса. Самолет кубинского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. По этому случаю там были исполнены гимны двух стран.



Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву

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