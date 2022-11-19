Фото: kremlin.ru

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальный визитом. В поездке его сопровождает супруга Лис Куеста Пераса. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет кубинского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. По случаю прибытия президента Кубы там были исполнены гимны двух стран.

В ходе посещения Москвы кубинский лидер примет участие в переговорах с Владимиром Путиным. Помимо этого, Диас-Канель примет участие в торжественном открытии памятника Фиделю Кастро в столичном районе Сокол.

В настоящее на Новопесчаной улице в Москве проводится демонтаж готовящегося к открытию памятника Фиделю Кастро. В связи с этим на некоторых участках улицы будет перекрыто движение транспорта. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.



Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву

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