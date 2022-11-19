Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Схему движения на Новопесчаной улице в Москве изменили в связи с ремонтом памятника Фиделю Кастро до 24 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

До 09:00 24 ноября водители не смогут совершить разворот вблизи третьего корпуса дома № 17 на улице Новопесчаной. С 08:00 22 ноября до окончания работ временно будет закрыт участок улицы Новопесчаная от Песчаной площади до пересечения с Ленинградским проспектом.

Кроме того, владельцам транспортных средств будет недоступна парковка на улице Новопесчаной. Речь идет об участке от Песчаной площади до пересечения с Ленинградским проспектом.

До этого сообщалось, что в связи со строительством объектов Московского метрополитена и прокладкой инженерных сетей изменится схема движения на севере и северо-западе столицы. Ограничения движения будут введены на улицах Дубининской, Маршала Тухачевского, а также Дмитровском шоссе и Бескудниковском бульваре.



Схему движения на Новопесчаной улице изменили в связи с ремонтом памятника

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