Рауль Кастро покинул пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы

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Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро принял решение покинуть свой пост, сообщает газета Granma.

"Генерал армии сказал, что с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта <...>, приверженных Революции", – говорится в публикации.

Сам Кастро выразил надежду, что после его ухода США и Куба сохранят уважительный диалог в двусторонних отношениях.

"Он (Кастро – Прим. ред.) добавил, что Куба подтверждает желание содействовать уважительному диалогу с Соединенными Штатами, но без намерения делать уступки, касающиеся ее суверенитета и независимости, внешней политики и идеалов", – говорится на сайте компартии Кубы.

Также Кастро заявил, что Куба останется верна курсу на интеграцию Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Кубинцы ни на мгновение не откажутся от задачи сделать нашу Америку общей родиной для наших детей", – отметил он.

Рауль Кастро родился в 1931 году. Младший брат и соратник кубинского революционера Фиделя Кастро, которого сменил в 2008 году на посту главы государства. С 2011 года возглавлял правящую партию страны.