Рауль Кастро покинул пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы

16 апреля, 22:25
Фото: AP Photo/Yamil Lage
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро принял решение покинуть свой пост, сообщает газета Granma.
"Генерал армии сказал, что с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта <...>, приверженных Революции", – говорится в публикации.
Сам Кастро выразил надежду, что после его ухода США и Куба сохранят уважительный диалог в двусторонних отношениях.
"Он (Кастро – Прим. ред.) добавил, что Куба подтверждает желание содействовать уважительному диалогу с Соединенными Штатами, но без намерения делать уступки, касающиеся ее суверенитета и независимости, внешней политики и идеалов", – говорится на сайте компартии Кубы.
Также Кастро заявил, что Куба останется верна курсу на интеграцию Латинской Америки и Карибского бассейна.
"Кубинцы ни на мгновение не откажутся от задачи сделать нашу Америку общей родиной для наших детей", – отметил он.
Рауль Кастро родился в 1931 году. Младший брат и соратник кубинского революционера Фиделя Кастро, которого сменил в 2008 году на посту главы государства. С 2011 года возглавлял правящую партию страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: