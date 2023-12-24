Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

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Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, отметив его личный вклад в упрочение союзнических отношений между Москвой и Баку. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Путин заявил, что Алиев пользуется высоким уважением среди жителей Азербайджана, а также у граждан других государств.

"Под вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами", – следует из обращения.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Москва будет рада продолжению конструктивного диалога и совместной деятельности. Путин также пожелал Алиеву крепкого здоровья и передал привет его родным.

Ранее президент заявил, что Москва готова содействовать подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, Путин сообщил, что российская сторона сможет провести переговоры в столице РФ.

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