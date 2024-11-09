Путин видеообращением поздравил Пахмутову с 95-летием

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием видеобращением.

Поздравление главы государства показали на юбилейном концерте композитора в Большом театре.

"Дорогая Александра Николаевна! Вы, вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мы вас очень-очень любим. Огромное вам спасибо!", – сказал президент.

Владимир Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда. Согласно тексту указа, поводом для этого стали "особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранная общественная деятельность и многолетняя плодотворная творческая работа".

Ранее Сергей Собянин поздравил Александру Пахмутову. По словам мэра, в творчестве Пахмутовой отражена "огромная эпоха в истории великой страны", а созданные ей песни стали гимном для нескольких поколений жителей России. Глава города пожелал композитору бодрости духа, сердечного тепла, здоровья и благополучия.

9 ноября 2024 года Пахмутовой исполнилось 95 лет.