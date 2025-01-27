Телеведущая Сабина Пантус призналась, что принимала рак за ангину

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/sabinapantus

Телеведущая Первого канала Сабина Пантус приняла рак за ангину, но смогла вовремя обратиться к специалистам. Об этом она рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.

Первым симптомом стало больное горло. Пантус предположила, что это хроническая ангина. Телеведущая занималась самолечением, но ничего не помогало. Потом она обратилась к врачу и ей назначили антибиотики. Лишь после месяца приема лекарств и проведенного исследования выяснилось, что у нее плоскоклеточный рак третьей стадии.

Лечение было тяжелым, она прошла различные операции и курсы химиотерапии, пережила физические и эмоциональные испытания. Однако самым трудным, по словам Пантус, было учиться говорить и принимать себя заново.

"Рак молодеет. Мы игнорируем любой дискомфорт, привыкли терпеть. Пока не припрет, мы не идем к врачу", – сетует она.

42-летняя телеведущая ждет завершения курса лечения и надеется вернуться к работе.

Ранее первая пациентка с раком крови успешно завершила курс терапии с использованием нового российского лекарственного средства "Утжефра". В ходе клинических испытаний у пациентки не наблюдалось осложнений. Лечение оказалось эффективным и не вызвало побочных эффектов.

