Известный шеф-повар Гордон Рамзи заявил, что ему провели операцию по удалению рака кожи

Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи заявил, что медики провели ему операцию по удалению опухоли на коже. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в России).

Рамзи в своей публикации уточнил, что ему удалили базалиому, разновидность рака кожи. Также он выразил благодарность специалистам лондонской клиники The Skin Associates и их быстрой работе.

Ранее стало известно, что самым распространенным видом рака в России является рак кожи (кроме меланомы). В 2023 году от данного вида онкологии страдали 92 тысячи россиян.

До этого журналисты сообщали, что практически каждый второй женский шампунь содержит формальдегид. Это токсичное вещество, провоцирующее развитие онкологии. Чаще всего оно указано в составе под названием гидантоин.

