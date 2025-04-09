Маркетплейсы хотят подключить "Почту России" к доставке заказов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минцифры России разработало законопроект, который предусматривает возможность доставки товаров с маркетплейсов через отделения "Почты России". Об этом сообщили в телеграм-канале министерства.

В настоящее время документ проходит общественное обсуждение.

Проект также включает положения о приеме электронных платежей без взимания комиссий кредитными организациями, доставке корреспонденции в многоквартирные дома с сохранением возможности привлечения альтернативных операторов, а также о цифровизации уведомлений через личные кабинеты на официальных порталах "Почта России" и "Госуслуги".

В рамках законопроекта планируется разрешить продажу безрецептурных лекарств, не нуждающихся в особых условиях хранения, в почтовых отделениях. Также предусмотрено изменение графиков их работы для повышения доступности услуг.

Ранее сообщалось, что участились случаи телефонного мошенничества с использованием схемы "потерянной посылки". Злоумышленники, представляясь сотрудниками маркетплейсов, сообщают потенциальным жертвам о якобы найденной оплаченной посылке. В ходе звонка они предлагают выбрать удобный пункт выдачи для доставки, что является частью схемы по хищению учетных данных пользователей.