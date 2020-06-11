Россия провела около 14 миллионов тестов на COVID-19

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Российские специалисты провели более 13,8 миллиона тестов на COVID-19, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что за последние сутки тестирование прошли 329,7 тысячи человек. Как говорится в телеграм-канале "Стопкоронавирус.рф", под наблюдением врачей остается около 322 тысяч россиян.

Ранее стало известно, что в российские больницы отправили первую партию препарата "Авифавир", предназначенного для лечения COVID-19. Ранее он доказал свою клиническую эффективность.

В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что темпы прироста заболевших коронавирусом в Москве снизились в четыре раза за последние 1,5 месяца. 40% выявленных случаев при этом не имели клинических проявлений болезни. В ведомстве подчеркнули, что такие цифры сформировались благодаря введенным в столице ограничительным мерам.

