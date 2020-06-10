Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичная скорая помощь работает в режиме повышенной готовности с первых дней пандемии коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.
"И даже в дни особо напряженной работы скорой все пациенты, которые нуждались в госпитализации, были обеспечены стационарной помощью", – приводит Агентство "Москва" его слова.
Уточняется, что для работников скорой помощи был разработан регламент действий при выявлении пациентов с признаками ОРВИ. Спецалгоритму следовали как фельдшеры по приему вызова, так и бригады медиков.
"Без внимания не остался ни один пациент: мы консультировали, уточняли состояние у лечащихся на дому, отвозили на КТ в КТ-центры и, конечно, госпитализировали в случае медицинской необходимости", – добавил Плавунов.
Ранее сообщалось о том, что московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом. По данным столичного Депздрава, всего в столице было вылечено 65 тысяч тяжелобольных горожан.
Согласно последним данным, в России за минувшие сутки выявили 8 404 новых случая COVID-19. При этом на Москву приходится 1195 подтвержденных случаев.
В России выявили 8 404 новых случая COVID-19
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