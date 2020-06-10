Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские врачи спасли десятки тысяч людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит столичный департамент здравоохранения.

Отмечается, что всего в столице было вылечено 65 тысяч тяжелобольных горожан.

В Москве за все время пандемии медицинская помощь была оказана в полном объеме. Отказов жителям с показаниями для госпитализации не было. При этом в больницах всегда были свободные койки для пациентов с подозрением на коронавирус, сообщили в Депздраве.

По данным ведомства, реанимационный коечный фонд не был задействован более чем на две трети.

В департаменте здравоохранения Москвы также рассказали, что в мае число зарегистрированных летальных случаев составило 15 713. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 5 715.

"COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае", – сказано в сообщении.

При этом от коронавируса как от основной причины смерти в мае скончались 2 757 человек, заявили в Депздраве.

"Мы в том числе отнесли к COVID-19 те случаи, когда лица имели отрицательный тест (как при жизни, так и посмертно), но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что ддаже при отрицательном результате, скорее всего, причиной смерти являлся коронавирус. Таких в Москве за май было 433 человека. Таким образом, мы отнесли к COVID-19 все, даже спорные, сомнительные случаи. В мае не было отнесено к смерти от обычной пневмонии ни одного случая", – резюмировали специалисты.

Согласно последним данным, в России за минувшие сутки выявили 8 404 новых случая COVID-19. При этом на Москву приходится 1195 подтвержденных случаев.