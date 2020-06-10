Темп прироста заболеваемости COVID-19 в столице упал в четыре раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что за последние полтора месяца прирост новых случаев коронавируса в Москве снизился в четыре раза. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

В ведомстве отметили, что такие цифры возникли благодаря введенным ограничительным мерам. Кроме того, в управлении подчеркнули, что при 40% выявленных в столице случаев не наблюдалось клинических симптомов болезни.

В Роспотребнадзоре отметили, что в Москве сохраняется режим повышенной готовности. Выполнение противоэпидемических мероприятий, ношение масок и перчаток по-прежнему являются обязательными.

"Эти требования относятся ко всем поездкам на общественном городском транспорте, такси обычном, бизнес-класса, премиум, автомобилях каршеринга, но в первую очередь в Московском метрополитене. Из-за массового скопления людей, роста пассажиропотока, невозможности соблюдения социальной дистанции именно метрополитен в настоящее время является зоной высокого риска распространения новой коронавирусной инфекции. Маски, перчатки, кожные антисептики необходимы для обеспечения безопасной поездки", – говорится в сообщении.

В управлении также отметили, что снятие режима самоизоляции стало возможным благодаря ответственному подходу москвичей к правилам санитарной безопасности. Однако их нарушение, по словам представителей ведомства, может привести к новому распространению коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столичные врачи спасли десятки тысяч больных коронавирусом, среди которых было 65 тысяч тяжелобольных. Он отметил, что в реанимации никогда не было дефицита койко-мест, а каждый пациент в тяжелом состоянии был обеспечен аппаратом ИВЛ.

Кроме того, мэр рассказал, что в столице количество выявляемых за день случаев COVID-19 уменьшилось в три-четыре раза от пиковых значений. Мэр также подчеркнул, что объем ПЦР-тестирования на сегодняшний день увеличился в 10 раз с момента начала проведения тестирования.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что Москва успешно преодолела непростой период распространения коронавируса. Он отметил, что сейчас город возвращается к нормальной жизни.