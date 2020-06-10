Москва успешно прошла непростой период распространения COVID-19 – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Москва успешно преодолела непростой период распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время столица возвращается к нормальной жизни, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Москва первая столкнулась с коронавирусом, успешно прошла этот непростой период и, поэтапно выходя из режима ограничений, возвращается к нормальной жизни", – приводит ТАСС его слова.
Отмечается, что в среду, 10 июня, число новых подтвержденных случаев COVID-19 в Москве оказалось практически в два раза меньше среднего показателя двух последних недель. Этот показатель оказался втрое меньше, чем количество выздоровевших горожан.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столичные врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тысяч пациентов с тяжелым течением болезни.
В департаменте здравоохранения Москвы также отметили, что в мае число зарегистрированных летальных случаев составило 15 713. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 5 715. При этом сообщалось, что от коронавируса как от основной причины смерти в мае скончались 2 757 человек.
Согласно последним данным, в России за минувшие сутки выявили 8 404 новых случая COVID-19. При этом на Москву приходится 1195 подтвержденных случаев.
В России выявили 8 404 новых случая COVID-19
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