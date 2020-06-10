Вовремя принятые меры позволили Москве спасти тысячи больных с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тысяч тяжелобольных, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, в больницах, рассчитанных для лечения COVID-19, врачи спасли 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях.

"Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан", – сказал мэр.

Собянин отметил, что в столице каждый пациент в тяжелом состоянии был обеспечен аппаратом ИВЛ. Также, по его словам, отсутствовал дефицит коек в реанимации.

"Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния", – подчеркнул градоначальник.

Кроме того, мэр рассказал, что в столице количество выявляемых за день случаев COVID-19 уменьшилось в три-четыре раза от пиковых значений. Мэр также подчеркнул, что объем ПЦР-тестирования на сегодняшний день увеличился в 10 раз с момента начала проведения тестирования.

Ранее сообщалось о том, что более тысячи москвичей посетили станции переливания крови и сдали плазму с антителами к коронавирусной инфекции для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Стать донором можно спустя две недели после выздоровления. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

На сдачу плазмы приглашаются люди от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Окончательное решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог непосредственно на приеме.

Согласно последним данным, в России за минувшие сутки выявили 8 404 новых случая COVID-19. При этом на Москву приходится 1 195 подтвержденных случаев.