Число выявляемых за день случаев коронавируса уменьшилось – Собянин

13:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве количество выявляемых за день случаев COVID-19 уменьшилось в три-четыре раза от пиковых значений. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Ежедневное выявление коронавируса в столице уменьшилось в три-четыре раза от пиковых значений", – сказал мэр.
Собянин также подчеркнул, что объем ПЦР-тестирования на сегодняшний день увеличился в 10 раз с момента начала проведения тестирования.
"Кроме этого, было задействовано сотни тысяч экспресс-тестов. То есть создана мощнейшая система тестирования населения", – отметил мэр.
С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования организуют на базе 30 столичных поликлиник.
Результаты будут доступны в течение 3 дней в электронной медкарте пациента. Слоты очередей на тестирование расписаны на две недели.
Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подтвердил, что Москва прошла пик роста заболеваемости. Сейчас Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны в стране, добавил Камкин.
"Мосгорсправка": бесплатное тестирование
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