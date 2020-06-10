Решения по массовым мероприятиям в Москве могут принять в начале июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Решения о возможности проведения массовых мероприятий в Москве, а также посещения культурных и спортивных событий могут принять в начале июля, сообщил Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он напомнил, что, несмотря на выход столицы из режима самоизоляции, остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещением театров, кино, концертных залов и спортивных мероприятий.

Ранее мэр заявил, что Москве понадобится почти два месяца для полного выхода из ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что, несмотря на снижение числа пациентов и управляемость ситуации в Москве, полностью победить распространение вируса невозможно.

За последние сутки в Москве зафиксировано 1195 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый низкий показатель с 12 апреля.

В России за сутки выявлено 8 404 случая коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 493 657 случаев COVID-19.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. Такое решение было продиктовано снижением количества новых случаев коронавирусной инфекции. Эта мера также касается пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, которые также теперь могут беспрепятственно выходить из дома.

Возобновили работу салоны красоты, ветеринарные клиники, кадровые агентства, театры, цирки и концертные залы. Кроме того, москвичи снова смогут посещать кладбища.

Вновь заработала социальная карта москвича. Сообщается, что для разблокировки карты не надо никуда обращаться – процедура реактивации пройдет автоматически.

При этом в столице сохраняется предписание об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах. Горожане должны соблюдать социальную дистанцию.