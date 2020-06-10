Москве понадобится почти 2 месяца для полного выхода из ограничений – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москве понадобится почти два месяца для выхода из ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Он подчеркнул, что, несмотря на снижение числа пациентов и управляемость ситуации в Москве, полностью победить распространение вируса невозможно.

"Но возможно, исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово, постепенно, поэтапно к нормальной жизни. Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца", – сказал мэр.

Он отметил, что вход в эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче. По словам Собянина, город возвращается к нормальной жизни, но выход столицы из режима самоизоляции был нелегким.

"Этот выход был выстрадан, по сути дела, жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей, которые своими действиями не только поддерживали, но и помогали и в значительной степени предопределили дальнейшие результаты и возможности выхода из непростой ситуации", – подчеркнул глава города.

За последние сутки в Москве зафиксировано 1195 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый низкий показатель с 12 апреля.

В России за сутки выявлено 8 404 случая коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 493 657 случаев COVID-19.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. Такое решение было продиктовано снижением количества новых случаев коронавирусной инфекции. Эта мера также касается пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, которые также теперь могут беспрепятственно выходить из дома.

Возобновили работу салоны красоты, ветеринарные клиники, кадровые агентства, театры, цирки и концертные залы. Кроме того, москвичи снова смогут посещать кладбища.

Вновь заработала социальная карта москвича. Сообщается, что для разблокировки карты не надо никуда обращаться – процедура реактивации пройдет автоматически.

При этом в столице сохраняется предписание об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах. Горожане должны соблюдать социальную дистанцию.