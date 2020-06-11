Власти Москвы оплатят работодателям тестирование сотрудников на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Столичные власти оплатят работодателям тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию. С таким заявлением выступила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что исследования будут проводиться полностью за счет города в тех клиниках, которые выберут сами работодатели.
"С сегодняшнего дня мы начинаем реализовать вместе с работодателями государственно-частный проект, каждый работодатель может выбрать любую медицинскую организацию, которая определена на сайте департамента здравоохранения, заключить с ней договор по забору крови", – сообщила заммэра.
Уточняется, что на сайте Депздрава определены городские поликлиники, осуществляющие подобные исследования, однако к проекту могут подключиться и частные организации.
"Работодатель звонит по телефону, подписывает договор, определяет удобное время. Кровь можно сдать как на территории поликлиники, так и обеспечить выездное обслуживание", – добавила Ракова.
Ранее сообщалось о том, что в Москве начнут тестировать на COVID-19 по венозной крови. Подобные исследования смогут отразить как тех, кто болеет, так и тех, кто уже вылечился от коронавируса.
Ракова отмечала, что для города создание реестра таких людей крайне важно.
На сегодняшний день в России провели около 14 миллионов тестов на выявление COVID-19. Только за последние сутки тестирование прошли 329,7 тысячи человек. При этом под наблюдением врачей остается около 322 тысяч россиян.
В Москве отмечается большой спрос на тестирование на антитела к коронавирусу
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