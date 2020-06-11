В Москве спрос на каршеринг вернулся к показателям до пандемии

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Спрос на каршеринг в столице вернулся к показателям до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей пресс-служб каршеринговых сервисов.

Так, спрос на услуги каршерингового сервиса BelkaCar в столице 10 июня вернулся к среднесуточным значениям, которые фиксировались до пандемии. Об этом рассказала основатель сервиса Екатерина Макарова. По ее мнению, "ничего сильно не изменилось – как будто его (коронавируса – Прим. Ред.) и не было".

Согласно заявлению представителя каршеринга YouDrive, процентное соотношение нынешнего уровня спроса сопоставимо с уровнем, зафиксированным до пандемии.

"Но если говорить о бизнесе в целом, то, конечно, сильно ощущается продолжение ограничений в Санкт Петербурге и Сочи", – заявили в YouDrive.

В каршериноговом сервисе "Делимобиль" сообщили, что в первый день работы после снятия ограничений было отмечено восстановление спроса на услуги.

"За неполные сутки было сделано более 80 процентов от обычного числа суточных аренд", – подтвердили в компании.

Полное восстановление спроса в ожидается в течение 25–30 дней, уверены в "Делимобиль".

Накануне сервисы каршеринга в столице возобновили работу с поминутными тарифами. Были сняты ограничения на работу приложений, позволяющих арендовать машину для поездок по городу.