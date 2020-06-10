Сервисы каршеринга в столице возобновили работу с поминутными тарифами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервисы каршеринга в столице "Делимобиль", "Яндекс.Драйв", BelkaCar и YouDrive возобновляют работу. Ранее были ограничения на работу приложений, позволяющих арендовать машину для поездок по городу.

Так, Youdrive и "Яндекс.Драйв" вернули возможность поминутной аренды автомобилей.

"При этом мы сохранили суточный тариф с прежними условиями. И, конечно, рекомендуем не терять бдительность и тщательно все обеззараживать, несмотря на то что мы продолжаем внимательно следить за вашей безопасностью: дезинфицировать машины и пополнять запасы масок, перчаток и антисептиков", – заявили в пресс-службе YouDrive.

"Все машины, все тарифы, дезинфекция – все вернется после долгих ночей. Драйв вернется. Свобода вернется", – говорилось в заявлении представителей сервиса "Яндекс. Драйв".

"Сегодня можно все – брать авто, когда нужно и на сколько нужно, без ограничений и пропусков. Мы вернулись, и это хорошо", – подтвердили возобновление работы в BelkaCar.

Кроме того, вновь можно арендовать транспортное средство в приложении "Делимобиль". "Все как раньше. Поминутная, суточная, проездные", – поделились в пресс-службе компании.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что с 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции и снимается ряд ограничений, в их числе работа каршеринга. Сервисы приостанавливали работу согласно указу главы города с 22 апреля.