Тропические оранжереи в "Аптекарском огороде" заработают с 1 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тропические оранжереи ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" станут для доступны посещения с 1 июля. Об этом говорится на странице пресс-службы сада в Facebook.

"Пальмовая оранжерея построена в 1891 году. Там есть уникальные по возрасту растения: к примеру, единственная в России теофраста царственная, названная в честь известного древнегреческого ученого Теофраста, которого именуют отцом ботаники", – делятся представители "Аптекарского огорода".

Уточняется, что пять главных оранжерей сада соединены Единым Тропическим туннелем: Суккулентная, Выставочная и Субтропическая оранжереи заработают для гостей позже.

Как отметили в "Аптекарском огороде", для посещения оранжерей маски и перчатки являются обязательными. В настоящий момент туда можно купить билеты только онлайн. Москвичи и гости столицы найдут там несколько исторических оранжерей, приспособленных для выращивания редких растений.

Известно, что тактильный сад в "Аптекарском огороде" уже возобновил работу. На грядках там посажены чабрец, лаванда, земляника, розмарин, лимонная мята, грибная трава и многое другое.

16 июня после ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, в городе заработали музеи, выставочные залы, зоопарки, летние веранды кафе и ресторанов.