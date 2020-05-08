Первая в Москве сирень расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первая в столице сирень расцвела на XX Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщает пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Цветки сирени находятся рядом с экспозицией "Растения средней полосы европейской части России". В коллекции "Аптекарского огорода" насчитывается более 50 видов и сортов сирени, в том числе сирень венгерская, амурская, японская, Мейера и многочисленные сорта сирени обыкновенной.

В мае 2015 года коллекция пополнилась сортами отечественного происхождения. Помимо этого, в саду продолжают цвести сакуры, черемуха, груши, магнолии, миндаль, тюльпаны, нарциссы, рододендроны, верески, гиацинты, лук парадоксальный, березы и другие растения.

Работа "Аптекарского огорода" во время режима самоизоляции Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 32



По данным портала "Метеоновости", в ближайшие несколько дней погода в Москве будет соответствовать календарю, поэтому в городе ожидается цветение сирени. Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 8 мая, в центр России начнет поступать холодный воздух, но осадки маловероятны. 9 мая будет сухая и прохладная погода.

Из-за теплой зимы в парках столицы раньше времени распустились мускари, пролески и нарциссы. В усадьбе "Воронцово", Бабушкинском, Измайловском парках, Парке Горького и Музеоне зацвели белые, голубые, синие, лазурные и васильковые мускари.

Нежно-лазоревые цветы сциллы распустились в усадьбе "Воронцово" и в парке "Сокольники". А в Лианозовском парке, в этнографической деревне "Бибирево", "Сокольниках" и в парке по Ангарской улице можно встретить нежно-белые с голубыми прожилками пушкинии и хинодоксы.