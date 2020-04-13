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Общество

15:27

Сакура распустилась в "Аптекарском огороде"

город общество

Фото: пресс-служба Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела сакура, привезенная из Японии. Она распустилась аномально рано – 12 апреля, сообщили в пресс-службе сада.

"Речь о самой настоящей сакуре из Японии в Саду плодовых деревьев – вишне мелкопильчатой сорта тисима, привезенной со склонов Фудзиямы. Такой щедрый подарок саду сделали в Токио в мае 2010 году", – проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что, кроме вишни Саржента и мелкопильчатой, в ботаническом саду растет еще и другие сакуры – курильская вишня, а также сорта типа Аманогавы с темно-розовыми бутонами и Канзана с розово-красными бутонами.

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" зацвела черная орхидея-паук. Уточнялось, что растение имеет "эффектное единение красных и пурпурных антоцианов", поэтому наименование "черный" для его окраски является условным.

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