Черная орхидея-паук расцвела в "Аптекарском огороде"

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Черная орхидея-паук расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщает пресс-служба учреждения.

Она расцвела в тропиках "Аптекарского огорода". В пресс-службе отметили, что растение имеет "эффектное единение красных и пурпурных антоцианов", поэтому наименование "черный" для его окраски является условным.

Официальное название растения – maxillaria schunkeana. Оно произрастает в тропических лесах Бразилии на высоте от 600 до 700 метров. Диаметр цветка составляет около 1 сантиметра.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвел цветок, называющийся "Язык дьявола". Он растет в Восточной Азии и имеет характерный запах гнилого мяса.

Кроме того, в Ботаническом саду распустилась американская агава. На ней появилось около 30 цветков желто-зеленого оттенка.