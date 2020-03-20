Розарий парка "Сокольники" благоустроят к началу летнего сезона

08:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
К началу летнего сезона специалисты планируют завершить комплексное благоустройство большого розария в парке "Сокольники". Там появятся 36 новых сортов роз, а также более четырех тысяч цветущих кустов, которые станут дополнением к уже имеющемуся ландшафту. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, под растениями установят таблички с описанием.
"Главную дорожку розария выложат красной брусчаткой, а пешеходные тропинки засыплют мелким гравием такого же цвета. По всей территории установят удобные скамейки с подлокотниками, трельяжи для вьющихся растений, декоративные белые арки и ажурные беседки для отдыха. Кроме того, для гостей поставят качели и откроют свадебный павильон, в котором с мая по сентябрь можно будет проводить торжества", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент в большом розарии ремонтируют фонтан и воссоздают бронзовые скульптуры "Девушка с кувшином" и "Девушка с чашей". Эти фигуры украшали фонтан розария с 1960 года, но со временем были утеряны. Статуи воссоздают по архивным фотографиям парка, так как личность автора установить не удалось, а первоначальные эскизы не сохранились.
Также в обновленном розарии появится парная скульптурная композиция "Детство", состоящая из бронзового мальчика, играющего на скрипке, и двух танцующих девочек. А бронзовые статуи феи и химеры, а также небольшой монумент "Читающие дети" очистят.
Кроме того, специалисты планируют увеличить площадь искусственного пруда. Там отремонтируют системы искусственного тумана, поддерживающие микроклимат, необходимый для растений. Около здания администрации установят теплицу с отоплением, чтобы выращивать экзотические растения зимой.
Ранее сообщалось, что на Сокольнической площади появится новый парк, созданный по проекту российского архитектурного бюро Megabudka. Откроют его к сентябрю 2020 года. Архитекторы приняли во внимания пожелания местных жителей и учли их во время работы над проектом. Новая зеленая зона станет гармоничным дополнением к парку "Сокольники". На площади сделают покрытие из брусчатки, за счет чего, в частности, замаскируют вентиляционные шахты новой станции метро. Кроме того, здесь высадят многолетние деревья и дополнят променад лавочками.
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