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Технологии

16:33

Парк на основе технологий дополненной реальности появится в ТиНАО

город технологии досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве создадут парк на основе технологий виртуальной и дополненной реальности. Строительство реализуют в рамках проекта кластера "Прокшино", передает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя управления инвестиционных проектов ГК "А101" Марину Гордееву.

Согласно задумке, VR-парк в ТиНАО будет вертикального типа, его площадь составит около 20 тысяч квадратных метров.

"Это будет полное погружение с помощью современных VR и АR технологий в известные фильмы. Во-вторых, это будет уникальный опыт физической активности выхода из различных ситуаций, лабиринтов, квестов", – рассказала Гордеева.

Также в парке будет организована специализированная торговля и питание, которые явятся отсылками к различным фильмам и героям кино.

Ранее сообщалось о том, что москвичи примут участие в голосовании по благоустройству Сокольнической площади. Там намерены создать просторную пешеходную зону от станций метро "Сокольники" и "Стромынка" до центрального входа в парк.

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