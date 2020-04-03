Цветок с мясным запахом распустился в "Аптекарском огороде"

Фото: hortus.ru

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвел цветок, пахнущий гнилым мясом. Он получил название "Язык дьявола", сообщили в пресс-службе сада.

"Это многолетнее травянистое растение из Восточной Азии. Ежегодное цветение трупного цветка в "Аптекарском огороде" в шутку называют "Фестивалем мяса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что цветение этого растения продлится порядка недели в зависимости от погоды.

Специфический запах гнили привлекает мух, которые опыляют цветок бордово-коричневого цвета. Известно, что его лепестки обладают жирным блеском и покрыты капельками желтоватой маслянистой жидкости.

Ранее в "Аптекарском огороде" распустился более привлекательный цветок – американская агава. Сообщалось, что ее цветение происходит один раз в жизни.