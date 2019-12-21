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Общество

18:57

Самая черная орхидея в мире расцвела в Москве

город общество

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

В Москве в "Аптекарском огороде" расцвела самая черная орхидея в мире. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Ботанического сада МГУ Ольгу Архипову.

Речь идет о фредкларкеаре "Черная жемчужина", которую называют чернейшей орхидеей в мире.

"Посетители могут увидеть уникальное растение с пряно-сладким ароматом на протяжении нескольких недель в одной из витрин с редкими орхидеями на крупнейшем в России фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима", – сообщила Архипова.

По словам директора "Аптекарского огорода" Алексе Ретеюма, цветение орхидеи каждый год сопровождается большим ажиотажем, перед витриной собираются огромные очереди как "перед "Джокондой" да Винчи в парижском Лувре".

"Ради фредкларкеары люди приезжают к нам из всех городов России и очень расстраиваются, если не успевают увидеть это чудо", – добавил он.

Кроме растения удивительного оттенка посетители также смогут посмотреть на другие орхидеи, которые выделяются неожиданными формами, размерами, запахом шоколада, сыра, пыли или вечерних духов.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвели подснежники. Их обнаружили в Теневом саду около главного входа.

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