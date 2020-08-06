Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музей Москвы откроет выставку "Белокаменные страницы прошлого" ко Дню археолога, который отмечается ежегодно 15 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

В рамках экспозиции представят более 50 белокаменных плит из археологических фондов музея, в том числе надгробия жителей Москвы XV–XVIII веков и фрагмент крышки саркофага Марии Мутьянской. Посетители также смогут понаблюдать за работой по сохранению музейных экспонатов.

Кураторами выставки выступили Екатерина Святицкая и Максим Фурсов. Археологическая коллекция Музея Москвы пополняется ежегодно благодаря раскопкам в городе.

Ранее сообщалось, что в Музее Москвы с 8 по 9 августа состоится городской блошиный рынок. Темой первого за полгода популярного городского фестиваля будет "Отдых в СССР!". Гости музея узнают, как отдыхали туристы на отечественных курортах.

На экспозиции москвичи и гости столицы найдут официальные и частные фотографии Кавказа, Крыма, а также Байкала. Ко всему прочему, в музее можно будет сыграть в шахматы, познакомиться с настольными играми, популярными во времена СССР.

