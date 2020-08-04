Городской блошиный рынок состоится в Музее Москвы в выходные

Фото: The City/Михаил Голденков
Городской блошиный рынок пройдет в Музее Москвы 8 и 9 августа. Об этом говорится на официальном сайте столичного музея.
"Среди покупок, за которыми надо приходить на блошиный рынок – изящный фарфор европейских, советских и дореволюционных российских марок, винтажные наряды из натуральных тканей, украшения с историей, а также советские диафильмы, игрушки и значки", – заявили представители учреждения.
Темой первого за полгода популярного городского фестиваля будет "Отдых в СССР!". Гости музея узнают, как отдыхали туристы на отечественных курортах. На экспозиции москвичи и гости столицы найдут официальные и частные фотографии Кавказа, Крыма, а также Байкала.
Ко всему прочему, в музее можно будет сыграть в шахматы, познакомиться с настольными играми, популярными во времена СССР.
Если в городе будет хорошая погода, то начнет работать танцевальная площадка с музыкой 1920-х годов и мастер-классом по танцам линди-хоп и Чарльстон. Еще будет открыта выставка под названием "Символы Олимпиады. К 40-летию Олимпийских игр в Москве". На этой экспозиции собраны 35 постеров, которые посвящены различным видам спорта и дружбе народов.
Ранее музей ВДНХ отметил первый день рождения. Помимо реальной коллекции, сотрудники учреждения сформировали электронную медиатеку.
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