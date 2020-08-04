Музей ВДНХ отметил первый день рождения

Фото: пресс-служба ВДНХ
Музей ВДНХ, открытие которого приурочили к 80-летию выставки, отметил свой первый день рождения 1 августа. За год учреждение посетили более 35 тысяч человек, как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Музей ВДНХ стал не только отправной точкой в путешествии по главной выставке страны, но и взял на себя основную функцию по сбору исторических сведений о комплексе и артефактов, которые хранятся в медиатеке и запаснике музея", – рассказали в пресс-службе парка.
К особенной дате в музее представили новые экспонаты. В число новинок вошла интерактивная схема, сформированная на основе генерального плана выставки 1959 года. Кроме того, в коллекцию вошли подборка архивных фотографий и предметы с символикой ВСХВ (Всероссийской сельскохозяйственной выставки – первое название ВДНХ).
Посетителям культурного учреждения стали доступны такие экспонаты, как гипсовые эскизы наружного скульптурного оформления исторического павильона № 4 "Биология", ранее названного в честь Эстонской ССР, а также подборка объектов российского национального павильона с XV Международной архитектурной биеннале.
В честь дня рождения на официальной странице ВДНХ в Instagram представили конкурс "Экспонат в кадре". С 4 августа по 1 сентября потенциальным участникам необходимо побывать в музее выставки и сфотографировать (или записать видео) один из новых экспонатов.
В финальный этап конкурса пройдут три наиболее интересные публикации. Победителю вручат новый путеводитель по ВДНХ, обладателю второго места – краткую версию путеводителя, а третьего – каталог одной из выставок ВДНХ. Результаты состязания объявят 5 сентября.
На портале мэра и правительства Москвы также отметили, что в Музее ВДНХ активно развивается онлайн-среда и сфера образовательных проектов. В период ограничений из-за пандемии коронавируса здесь проводили видеоэкскурсии, а в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне рассказали об участии сотрудников ВДНХ в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Сообщается, что музей стал центром исследовательской работы по сбору исторических артефактов ВДНХ. Помимо реальной коллекции, сотрудники учреждения сформировали электронную медиатеку. В нее попадают архивные документы, редкие фотографии, статьи из журналов и газет.
Ранее Главархив опубликовал подборку фотографий и архивных документов об истории создания ВДНХ. В учреждении напомнили, что изначально ее хотели открыть к 20-летию советской власти как выставку достижений коллективизации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: