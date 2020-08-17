Экологические мастер-классы начнутся на ВДНХ 19 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На ВДНХ начнется цикл экологических мастер-классов, на которых детей и взрослых научат делать элементы декора и интерьера из старых вещей. Об этом рассказали представители АО "ВДНХ", передает Агентство "Москва".

"19 августа в рамках образовательной программы "Знание. ВДНХ" в "Доме ремесел" открывается цикл экомастер-классов, подготовленных совместно с Комплексом городского хозяйства Москвы", – заявили в пресс-службе комплекса. На данных занятиях, как ожидается, специалисты ГПБУ "Мосприрода" проведут занятия для москвичей и гостей столицы.

Поучаствовать в данных мероприятиях могут все желающие, от горожан потребуется предварительная регистрация. Так, в ходе первого мастер-класса гостям расскажут о Яблочном Спасе. Участники смогут создать подставку под горячее в виде наливного яблока из фетра, вторсырья и декоративных элементов.

Помимо того, 15 сентября специалисты организуют мастер-класс по изготовлению украшения-оберега из природных, а также вторичных материалов, среди которых шишки сосны, ракушки. Записаться на бесплатные мастер-классы можно на сайте vdnh.ru.

Планируется, что серия мастер-классов закончится в День животных, 4 октября.

Ранее ВДНХ запустила портал с историей народных достижений. На сегодняшний день на портале опубликована часть материалов за период с 1939 по 1991 год.