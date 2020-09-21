Собянин провел встречу с директором европейского бюро ВОЗ

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Сергей Собянин провел встречу с директором европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.

Мэр столицы рассказал ему об опыте Москвы в борьбе с пандемией и выслушал рекомендации ВОЗ. Он также выразил слова благодарности организации, которая, по его словам, с первых дней начала пандемии держала руку на пульсе, информировала мировую общественность и Россию в частности о тех процессах, которые происходят в разных странах.

"Ваши рекомендации в значительной мере легли в основу мер, которые мы реализовали в Москве и которые помогли сохранить многие тысячи жизней москвичей", – сказал Собянин.

Мэр города подчеркнул, что сейчас мир продолжает в разной степени переживать ситуацию с COVID-19, а в некоторых странах начался новый тяжелый этап. Собянин добавил, что с готовностью выслушает рекомендации ВОЗ с учетом нынешней ситуации в Москве.

Клюге со своей стороны поблагодарил Собянина за принятые меры для предотвращения коронавируса и пообещал, что ВОЗ будет и дальше активно взаимодействовать с российской столицей.

"Москва – это прекрасный пример того, как сегодня происходит работа в направлении борьбы с COVID-19. Спасибо вам большое за вашу работу", – заключил он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что в России ситуация с коронавирусом остается стабильной, поэтому не требуется вводить новые ограничения. Она также отметила, что увеличение количества выявляемых случаев заражения связано с началом осенне-зимнего эпидемического сезона.

Попова напомнила, что гражданам не следует забывать о масочном режиме и регулярном мытье рук.

За последние сутки в России подтвердили 6 196 случаев коронавируса в 84 регионах. Активно специалисты выявили 1 589 (25,6%), причем они наблюдались без клинических проявлений.

11 августа зарегистрировали первую вакцину для профилактики коронавируса. Данный препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Он получил название "Спутник V".