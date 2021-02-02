Сервис Russpass рассказал о жизни панд в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Видео, посвященное пандам из Московского зоопарка, появилось на цифровом туристическом сервисе Russpass.

Пользователи узнают историю панды, которая прилетела в столицу много лет назад. Им расскажут, почему ее встречали букетами из бамбука, а также о любовной драме, которая ждала ее здесь. Также в видео рассказывается о нынешних пандах зоопарка – Жуи и Диндин.

Также сервис добавил ролики о "нехорошей квартире" из романа Михаила Булгакова и о том, как в дореволюционной Москве выдавали права на езду на велосипедах. Пользователи смогут познакомиться с архитектурными особенностями Москвы через видео, созданные при участии журналиста Владимира Раевского.

Ранее сообщалось, что туристическим сервисом Russpass за полгода его работы воспользовались уже более 700 тысяч человек. С его помощью путешественники могут составить тематические маршруты по столице и России, купить авиа- и железнодорожные билеты, забронировать места в отелях, спланировать экскурсии, зарезервировать столики в ресторанах и кафе или узнать о достопримечательностях города.