Сервис Russpass рассказал о жизни панд в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Видео, посвященное пандам из Московского зоопарка, появилось на цифровом туристическом сервисе Russpass.
Пользователи узнают историю панды, которая прилетела в столицу много лет назад. Им расскажут, почему ее встречали букетами из бамбука, а также о любовной драме, которая ждала ее здесь. Также в видео рассказывается о нынешних пандах зоопарка – Жуи и Диндин.
Также сервис добавил ролики о "нехорошей квартире" из романа Михаила Булгакова и о том, как в дореволюционной Москве выдавали права на езду на велосипедах. Пользователи смогут познакомиться с архитектурными особенностями Москвы через видео, созданные при участии журналиста Владимира Раевского.
Ранее сообщалось, что туристическим сервисом Russpass за полгода его работы воспользовались уже более 700 тысяч человек. С его помощью путешественники могут составить тематические маршруты по столице и России, купить авиа- и железнодорожные билеты, забронировать места в отелях, спланировать экскурсии, зарезервировать столики в ресторанах и кафе или узнать о достопримечательностях города.
В Московском зоопарке панда атаковала снеговика
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