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Общество

18:02

В Московском зоопарке рассказали, как развлекаются кафрские рогатые вороны

животные общество

Фото: vk.com/moscow_zoo

Кафрские рогатые вороны из Московского зоопарка развлекаются при помощи мыльных пузырей, которые они лопают клювами. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

"Это очень умные птицы. Они с удовольствием начинают изучать и играть с новым предметом в вольере. Птицы не привыкли к движущимся предметам, поэтому с опаской смотрят на летающие мыльные пузыри. Но потом самый решительный из них лопнул мыльный пузырь клювом, за ним повторили остальные", – говорится в сообщении.

Специалисты отметили что мыльные пузыри используют во многих зоопарках для обогащения среды обитания животных. В пресс-службе добавили, что они не представляют угрозы для обитателей, но служат для них развлечением.

Ранее в Московском зоопарке прошла пенная вечеринка для пингвинов. Сначала птицы стеснялись, а потом втянулись и стали с интересом ловить клювом мыльные пузыри.

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