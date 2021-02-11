В Подольске заметили зеленых собак

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Жители Подольска заметили зеленых собак. Как рассказала куратор общества защиты животных "Зоощит", четвероногие измазались в сухой краске, из-за чего их шерсть окрасилась. По ее словам, краситель для животных безопасен, пишет РИА Новости.

"Пару недель назад начали поступать звонки об окрашенных собаках в одном из районов Подольска. На место выехали специалисты, которые установили, что животные измазались в красителе, который кто-то рассыпал. Он не токсичен, придется подождать, пока сойдет", – рассказала куратор.

По ее словам, собаки здоровы, стерилизованы, вакцинированы и чипированы.

Ранее в нижегородском Дзержинске обнаружили голубых собак. Как сообщил конкурсный управляющий АО "Дзержинское оргстекло" Андрей Мисливец, они могли испачкаться в остатках химических веществ.