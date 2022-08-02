В США считают несерьезными условия России по обмену заключенными

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Вашингтон не считает встречные предложения Москвы по обмену заключенными серьезными, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Было сделано ответное предложение. Мы его не рассматриваем в качестве серьезного ответного предложения. <...> Мы выдвинули [России] содержательное предложение. <...> Ясно, что я не буду вести переговоры отсюда, не буду вдаваться ни в какие конкретные детали", – приводит ее слова ТАСС.
При этом Жан-Пьер добавила, что США заинтересованы в "добросовестном диалоге" с Россией, чтобы освободить Бритни Грайнер, которую судят за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего срок за шпионаж.
27 июля президента Соединенных Штатов Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Грайнер и Уилана. Отмечалось, что соответствующее предложение Москва направила еще в июне.
На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конкретный результат на переговорах по взаимному обмену российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, пока не достигнут. По ее словам, в этом вопросе должны быть учтены интересы обеих сторон.
В США заявили о готовности обменять Виктора Бута на двух своих граждан
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