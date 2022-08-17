Посол РФ заявил о намерении добиваться возвращения всех россиян-заключенных из США

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Посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что дипломаты будут добиваться возвращения на родину граждан, которые отбывают заключение в США.

"Будем добиваться того, чтобы все россияне [отбывающие наказание в США] вернулись домой. Для нас это не просто лозунг, это наша забота, это наша жизнь, это наша задача", – заявил дипломат.

Антонов добавил, что вопрос возможного обмена граждан РФ и США является чувствительным и важным. Переговоры сторон по данной теме продолжаются.

Отдельно посол России затронул возможное возращение на родину Виктора Бута. По словам дипломата, Москва делает все для этого возможное.

Ранее президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер (баскетболистку, осужденную по статье о контрабанде запрещенных веществ) и Пола Уилана. Детали инициативы, направленной Москвой, не уточнялись.