Рябков заявил об отсутствии контактов с США по заключенному Уилану

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что, по располагаемым им данным, Россия не имеет контактов с США по осужденному за шпионаж гражданину Америки Полу Уилану.

"Я не знаю, что они имеют в виду. По моим данным, никаких контактов по линиям, о которых мне известно, на эту тему не предполагается", – цитирует Рябкова РИА Новости.

Как уточнил Рябков, вопросами обмена заключенных занимаются спецслужбы, а не МИД.

До этого в Абу-Даби россиянин Виктор Бут был обменян на гражданку САШ Бриттни Грайнер. Мужчина отбывал 25-летний срок за торговлю оружием, девушка – за хранение запрещенного на территории РФ наркотического вещества.

Позже семья Уилана высказала сожаление в связи с тем, что заключенного не включили в обмен. По словам брата Уилана, семью уведомили об этом заранее.



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