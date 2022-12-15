Уилана могут обменять на осужденного за убийство россиянина – СМИ

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Осужденного в России гражданина США Пола Уилана могут обменять на россиянина Вадима Красикова, отбывающего наказание в Германии за убийство. Об этом сообщает The Washington Post.

В декабре 2021 года Красиков был признан виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира и соратника террориста Шамиля Басаева Зелимхана Хангошвили. Германские правоохранители утверждали, что убийство было организовано российскими властями, однако Москва отвергла свою причастность к инциденту.

По данным германских СМИ, Берлин отклонил запрос на обмен Красикова на Уилана.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США будут прорабатывать дополнительные возможности для возвращения Уилана.

ФСБ задержала бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана 28 декабря 2018 года. По данным ведомства, в момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну.

В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже в пользу американских спецслужб. Сам Уилан свою вину не признал.

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