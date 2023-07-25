Освобожденный из российской тюрьмы американец Рид получил ранение на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Вернувшийся в США американец Тревор Рид, который до этого находился под стражей в РФ за нападение на полицию, получил ранение на Украине. Об этом сообщает издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне.

Отмечается, что бывший морпех Соединенных Штатов вернулся в страну в апреле прошлого года, после чего отправился на Украину.

"Он получил ранения, подорвавшись на пехотной мине около двух недель назад. Он просит власти США о помощи", – заявили источники в Минобороны США.

Какие именно ранения получил Рид и насколько они серьезны, собеседники издания не уточнили, однако добавили, что мужчина находится в одной из киевских больниц и просит, чтобы его перевели в военный госпиталь США, либо в больницу Германии или в Польше.

В издании отметили, что Пентагон выразил недовольство относительно произошедшего, так как госдепартамент США не раз предупреждал об опасностях, которые ожидают граждан при посещении Украины. Также ведомство напомнило, что для освобождения Рида было приложено много сил.

Госдепартамент знает о ранении Рида, которое он получил на Украине, заявил представитель ведомства Ведант Патель.

"Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине", – приводит его слова РИА Новости.

Патель также напомнил о предупреждениях от ведомства, но из-за ситуации, произошедшей с гражданином страны, который был освобожден из РФ, Госдеп вновь сообщил об опасности посещения территории Украины.

"Хочу дать понять предельно ясно, господин Рид не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США", – подчеркнул представитель Госдепа.

Он добавил, что Рид находится в больнице в Германии, но помощь в его доставке осуществляла неправительственная организация.

30 июля 2020 года Рида приговорили к 9 годам колонии за применение насилия к московским полицейским. Инцидент произошел, когда они везли Рида в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Семья мужчины посчитала доказательства по делу сфабрикованными.

27 апреля 2022 года Россия обменяла Рида на российского летчика Константина Ярошенко. Защита Рида положительно оценила его обмен. Адвокат Сергей Никитенков заявлял, что этого удалось достичь благодаря положительному результату обсуждений между странами.

Супруга Ярошенко отметила агентству, что обмен произошел в Турции. По ее словам, летчик вылетел в Москву из США в сопровождении оперативных сотрудников.



Россия обменяла студента-американца Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко – МИД РФ