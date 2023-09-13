Посол США в РФ посетит Пола Уилана в мордовской колонии

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Посол США в РФ Линн Трейси направилась в мордовскую колонию, чтобы навестить американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Об этом говорится в телеграм-канале посольства.

Уточняется, что Трейси едет в ИК-17 в Мордовии.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в РФ за шпионаж Полом Уиланом. Это подтвердили в посольстве США в Москве.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. По информации ФСБ, он занимался в Москве шпионской деятельностью. В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.



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