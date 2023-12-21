США могут представить РФ новое предложение по обмену заключенными – Белый дом

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США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, пока он не готов заявить о каком-либо прорыве, поскольку Штаты выдвинули серьезное предложение, которое Россия отвергла.

"И мы усердно работаем над тем, чтобы, возможно, выработать еще одно предложение, которое с большим успехом могло бы помочь вызволить Пола Уилана и Эвана Гершковича из России", – цитирует его РИА Новости.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Арест продлили до 30 января 2024 года. Таким образом, журналист будет находиться под арестом не менее 10 месяцев.

Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

В свою очередь, Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. По информации ФСБ, он занимался шпионской деятельностью. В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.



Арестованному WSJ обеспечен консульский доступ – МИД РФ