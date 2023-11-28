Посольство США обеспокоено решением суда продлить арест Гершковича

Фото: ТАСС/пресс-служба Лефортовского районного суда

США обеспокоены решением российского суда оставить под арестом корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщили в американском посольстве в России.

Представители диппредставительства посетили слушания по делу журналиста в Лефортовском суде. Они напомнили призыв Вашингтона немедленно освободить Гершковича.

"Эван уже почти восемь месяцев находится в СИЗО без законных оснований. Мы повторяем наш призыв немедленно освободить Эвана", – говорится в сообщении.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей корреспонденту американской газеты, обвиняемому в шпионаже. Арест Гершковичу продлили до 30 января 2024 года. Таким образом, журналист будет находиться под арестом не менее 10 месяцев.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали Гершковича по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории России. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Затем его поместили под стражу. Тогда Гершкович сказал, что не считает свою деятельность противозаконной, однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа.

В августе Лефортовский суд столицы продлил на три месяца его арест, он должен был оставаться под стражей до 30 ноября. Адвокаты журналиста обжаловали продление ему ареста, но Мосгорсуд снял жалобу с рассмотрения.

Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси посетила в СИЗО "Лефортово" Гершковича 15 сентября.

Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal