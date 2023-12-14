РФ и США договорились не комментировать диалог по обмену заключенными – СВР

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Россия и США договорились не давать публичных комментариев по поводу диалога, который ведется по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, рассказал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Однако, по его словам, соблюдает эту договоренность только российская сторона.

"Такой диалог ведется, но по договоренности с американской стороной мы его не комментируем. <...> Я сожалею, что американская сторона в лице Госдепартамента не выполнила эту договоренность", – передает ТАСС его слова.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Арест продлили до 30 января 2024 года. Таким образом, журналист будет находиться под арестом не менее 10 месяцев.

Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

В свою очередь, Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. По информации ФСБ, он занимался шпионской деятельностью. В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.



РФ призывает США в вопросах возможных обменов сосредоточиться на непубличном диалоге