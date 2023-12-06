Песков заявил, что обмен Уилана и Гершковича публично не обсуждается

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Вопрос обмена заключенных американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, обвиняемых в шпионаже, публично не обсуждается, сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Вашингтон заявил, что обратился к Москве с новым предложением по обмену, однако российская сторона его якобы отклонила.

"Мы эту тему публично не обсуждаем", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Арест продлили до 30 января 2024 года. Таким образом, журналист будет находиться под арестом не менее 10 месяцев.

Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

В свою очередь, Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. По информации ФСБ, он занимался шпионской деятельностью. В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.



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