В Госдепе заявили, что РФ отвергла новое предложение по обмену Уилана и Гершковича

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Вашингтон в последние недели выдвинул Москве новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако российская сторона его якобы отвергла. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера.

По его словам, американская администрация продолжает считать первоочередным приоритетом вызволение всех своих граждан из мест заключения за рубежом.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей корреспонденту американской газеты Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Арест продлили до 30 января 2024 года. Таким образом, журналист будет находиться под арестом не менее 10 месяцев.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали Гершковича по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории России. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. По информации ФСБ, он также занимался в Москве шпионской деятельностью. В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

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