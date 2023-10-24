24 октября, 22:33Политика
Госдеп заявил, что РФ получила "серьезное предложение" об освобождении Уилана
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
США сделали России "серьезное предложение" об освобождении американца Пола Уилана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Госдеп.
Подчеркивается, что Вашингтон не прекратит работу, пока осужденный в РФ за шпионаж гражданин США не воссоединится с семьей.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. По данным ФСБ РФ, он вел в столице шпионскую деятельность.
В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
В августе текущего года госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявлял, что провел телефонный разговор с Уиланом. Это подтвердили в американском диппредставительстве в Москве. Он сообщил Уилану, что Вашингтон делает все возможное для его скорейшего возвращения домой, а также призвал его сохранять веру.
Сам 53-летний Уилан во время разговора с госсекретарем заявил ему, что если его не обменяют, то в будущем это может быть сложно осуществить в связи с возрастом заключенного и состоянием его здоровья.
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